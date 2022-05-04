Джо Роган – об Оливейре: «Хабиб прошел бы насквозь любого, кроме Чарльза»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высказался о грядущем поединке за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и .

«Гейджи постучал, а потом отключился. Нурмагомедов буквально прошел сквозь него. Я думаю, мог бы сделать это почти с кем угодно, кроме, быть может, .

Многие думают, что Оливейра не монстр, потому что бывали случаи, когда его побеждали. Пол Фелдер разбил его, и было много других парней, которые также били его. нокаутировал его. Но все-таки он стал лучше», – сказал Роган.

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