Джо Роган – об Оливейре: «Хабиб прошел бы насквозь любого, кроме Чарльза»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джо Роган Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Каб Суонсон Пол Фелдер Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высказался о грядущем поединке за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

«Гейджи постучал, а потом отключился. Нурмагомедов буквально прошел сквозь него. Я думаю, Хабиб мог бы сделать это почти с кем угодно, кроме, быть может, Чарльза Оливейры.

Многие думают, что Оливейра не монстр, потому что бывали случаи, когда его побеждали. Пол Фелдер разбил его, и было много других парней, которые также били его. Каб Суонсон нокаутировал его. Но все-таки он стал лучше», – сказал Роган.

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