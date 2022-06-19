Джейк Пол: «Вы не верите, что я могу стать чемпионом мира? Посмотрите, как дерется Джо Смит»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Джо Смит Джейк Пол Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою с Джо Смитом-младшим.

«Лол. Вы не верите, что я могу стать чемпионом мира? Посмотрите, как дерется Джо Смит-младший.

Через три года я стану чемпионом мира в полутяжелом весе...» – написал американец.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде в бою за титул WBC, WBO и IBF.

Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»

 

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