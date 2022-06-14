Петр Ян про срыв боя с Марлоном Верой: «Может, он не ожидал, что мы согласимся»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал срыв боя с Марлоном Верой.

«Вера сам бросил вызов, но когда мы дали согласие, он начал говорить, что имел ввиду бой на август. Август или 10 сентября, месяц разницы, чтобы подраться с первым номером рейтинга.

Если ты реально говоришь об этом и хочешь бой, но потом выбираешь соперника, не знаю. Может быть, он не ожидал, что мы согласимся. Все возможно», – сказал Ян.

14 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе Вера подерется с Домиником Крузом.

Марлон Вера подерется с Домиником Крузом 14 августа (ESPN)

Марлон Вера – Петру Яну: «UFC сделал предложение, а ты соскочил. Кроме того, учи английский – жалко смотришься»