Алджамейн Стерлинг: «Если вы потеряли деньги, поставив на то, что Петр Ян выиграет у меня, то скиньте мне по 5 долларов»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг призвал фанатов, поставивших деньги на победу Петра Яна в бою с ним, выслать ему по пять долларов.

«Если вы потеряли деньги, поставив на то, что Петр Ян выиграет у меня, то скиньте мне по 5 долларов.

Мне нужны были эти деньги с 9 апреля», – написал американец.

На UFC 273 в апреле Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.

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