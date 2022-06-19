«Пришло время сделать это». Ян бросил вызов Сехудо, американец ответил

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян бросил вызов американцу Генри Сехудо.
«Эй, ты много говорил, когда был на пенсии. Теперь пришло время сделать это», – написал россиянин.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что Яну надо повысить свой уровень борьбы.
«Только если бы у тебя был титул, который я с радостью отобрал бы. Тебе следует вернуться в Дагестан и научиться борьбу, потому что в этом направлении ты полностью проиграл третьему американскому дивизиону.
Было бы не разумно встретиться с олимпийским чемпионом после такого поражения. Я иду за чемпионским поясом», – ответил Сехудо.
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