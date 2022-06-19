Артур Бетербиев: «Мне интересно завоевать еще один титул»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о планах после победы над Джо Смитом-младшим.
«Останусь ли я в полутяжелом весе, если побью Дмитрия Бивола и стану абсолютным чемпионом мира? Это интересный вопрос. Мне надо будет подумать над ним.
Сначала я бы поднялся в первый тяжелый вес, а затем — в тяжелый. Мне интересно завоевать еще один титул. Надеюсь, мой промоутер сделает это для меня.
Мотивирует ли меня, что Александр Усик стал чемпионом в тяжелом весе? Да, он проделал хорошую работу, но посмотрим», – сказал Бетербиев.
Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом
Бетербиев нанес почти в четыре раза больше точных ударов, чем Смит