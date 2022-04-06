Сехудо и О’Мэлли отказались секундировать Петра Яна на UFC 273

Американские бойцы и Шон О’Мэлли не собираются быть секундантами временного чемпиона UFC в легчайшем весе в поединке с .

«Извини, приятель, но я не собираюсь быть твоим водоносом. Между твоими коленями и стероидами О’Мэлли слишком много незаконной активности, чтобы я в это вмешивался. Преклони колено, картофелеголовый!» – написал Сехудо в социальных сетях.

«Я не собираюсь секундировать этому чертову чуваку. Мне плевать победит он или проиграет. Хотя мне и нравится Петр — сам по себе он забавный мелкий чувак. Я просто хочу подраться с ним, понимаете. Посмотрим, как все сложится», – сказал О’Мэлли.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на 273 в Джексонвилле.

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