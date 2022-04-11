Генри Сехудо: «Петр Ян выглядел как картошка в бою со Стерлингом»

Бывший чемпион в двух весовых категориях прокомментировал поражение от на UFC 273.

«Хоть я и много троллил Алджамейна, однако он заслужил победу, и я рад за него. Я рад увидеть все недостатки Петра Яна, о которых говорил.

Его легко перевести в партер и контролировать. Все хорошо выглядит на ногах, но как только ты переводишь человека в партер, ты начинаешь выбрасывать локти и колени.

Другими словами, Петр Ян выглядел как картошка. Он выглядел как черепаха на спине, как картошка на спине. Он не мог подняться, не мог двигаться», – сказал Сехудо.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна

Стерлинг – о победе над Яном: «Все, кто сомневался во мне: кто смеется теперь? Где ваши клоунские эмоджи?»