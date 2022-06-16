Джо Смит – о бое с Бетербиевым: «Ему придется иметь дело с моей мощью»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит, которому предстоит объединительный поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым, поделился ожиданиями от этого боя.

«Я верю, что это будет мой вечер. Я готов сражаться с этим парнем его же оружием. Я знаю, что бой с Бетербиевым – это большая возможность, но если я его побью, то это откроет еще больше возможностей.

Как и всегда, я проделал много работы. Против такого соперника, как Бетербиев, тебе необходимо открыть огонь. Я верю, что я самый мощный панчер в полутяжелом дивизионе. Ему придется иметь дело с моей мощью», – сказал Смит.

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