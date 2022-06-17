Боб Арум: «Бетербиев стал бы большим вызовом для Канело»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет, чтобы абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес подрался с победителем боя между обладателем титулов WBC/IBF в полутяжелом дивизионе и чемпионом WBO Джо Смитом.

«Канело и Эдди Рейносо — мои друзья. Я бы посоветовал им подождать боя с победителем поединка двух моих полутяжеловесов, Бетербиева и Смита. В этом случае Канело получит серьезного соперника.

Знаю, что Бетербиев стал бы большим вызовом для Канело, как и Джо Смит, но посмотрим. Учитывая, как все развивается, этот бой не состоится до следующего года, потому что Канело после боя с Биволом будет драться с Геннадием Головкиным», – сказал Арум.

Бой Бетербиева и Смита состоится 18 июня в Нью-Йорке, а Альварес 17 сентября проведет бой с Головкиным.

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