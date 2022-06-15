Артур Бетербиев: «Бивол не может говорить о моей мощи, потому что никогда не принимал мой удар»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе отреагировал на слова чемпиона WBA Дмитрия Бивола, который считает, что соотечественник от природы обладает сильным ударом, в то время как Сауль Альварес развил свою мощь за счет тайминга и скорости.

«Бивол не может говорить о моей мощи, потому что он никогда не принимай мой удар в профессионалах.

Он может сравнивать удары Джо Смита и Канело, поскольку дрался с ними. Но я считаю, что в отношении меня это неправда. Он не может сравнивать», – сказал Бетербиев.

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Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников