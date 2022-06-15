Артур Бетербиев: «Бивол не может говорить о моей мощи, потому что никогда не принимал мой удар»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев отреагировал на слова чемпиона WBA Дмитрия Бивола, который считает, что соотечественник от природы обладает сильным ударом, в то время как Сауль Альварес развил свою мощь за счет тайминга и скорости.

«Бивол не может говорить о моей мощи, потому что он никогда не принимай мой удар в профессионалах.

Он может сравнивать удары Джо Смита и Канело, поскольку дрался с ними. Но я считаю, что в отношении меня это неправда. Он не может сравнивать», – сказал Бетербиев.

Оскар Де Ла Хойя: «Бивол до боя с Канело был никем»

Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные