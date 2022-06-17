Артур Бетербиев перед боем с Джо Смитом: «Я намного лучше, чем был два года назад»

Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с чемпионом WBO Джо Смитом, который состоится 18 июня в Нью-Йорке.

«Это очень важный бой для меня. Место проведения не имеет значения, я больше сосредоточен на самом поединке и своем сопернике.

Я все время спрашиваю своего тренера по боксу и физподготовке, как у меня дела. Я спрашиваю о своем состоянии по сравнению с тем, которое было два года назад. Они отвечают, что я намного лучше, чем был два года назад.

Этот лагерь, если сравнивать с прошлым, прошел очень хорошо. Он был намного лучше. Я хочу поблагодарить команду, тренеров и всех спарринг-партнеров, которые мне помогали. У нас был отличный тренировочный лагерь.

Мы оба готовы к этому бою. Думаю, это будет хороший поединок. Посмотрим, я не могу предсказывать будущее. Я просто боксер», – сказал Бетербиев.

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