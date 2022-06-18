Вечер бокса в Нью-Йорке: Бетербиев перевесил Смита

В Нью-Йорке (Нью-Йорк) в ночь на 19 июня состоится вечер бокса компании Top Rank, в главном событии которого состоится объединительный поединок в полутяжелом весе между чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом WBO Джо Смитом.

Перед турниром прошла традиционная церемония взвешивания бойцов.

Вес участников боксерского вечера:

Артур Бетербиев (79,4 кг) – Джо Смит (79,2 кг);

Брюс Кэррингтон (57,8 кг) – Адриан Лейва (57,8 кг);

Венди Туссен (69 кг) – Асиния Байфилд (69,3 кг);

Джахи Такер (67 кг) – Д’Андре Смит (66,9 кг);

Трой Исли (72 кг) – Донте Стаббс (73,3 кг);

Джахья Браун (69,5 кг) – Кин Макмэн (69,2 кг);

Флойд Диаз (55,1 кг) – Даниил Платоновский (55,3 кг).

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