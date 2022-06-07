Джо Смит – о победе Бивола над Канело: «Я поставил на Дмитрия и немного выиграл»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит высказался о победе чемпиона WBA Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом.

«Я лично побывал на ринге с Биволом и в течение всех этих лет наблюдал за , видел, как он дерется.

Многие бойцы просто шли на него, пытались нокаутировать его или действовать агрессивно. Я знал, что Бивол не такой боец, что это будет отличный поединок. Собственно говоря, я поставил деньги на Бивола и немного выиграл», – сказал Смит.

Дмитрий Бивол: «Я бы хотел подраться с победителем боя Смит – Бетербиев»

Джо Смит хочет реванш с Биволом: «Дмитрий – лучший полутяжеловес. Если я вынесу Бетербиева, то я хочу попробовать стать абсолютным чемпионом»