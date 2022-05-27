Дмитрий Бивол: «Я бы хотел подраться с победителем боя Смит – Бетербиев»

Чемпион WBA в полутяжелом весе готов провести реванш с Саулем Альваресом, но также заинтересован в поединке против победителя боя между чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиев и обладателем пояса WBO Джо Смитом.

«Думаю, не должен был драться со мной, но они дали мне эту возможность сразиться с ним. Конечно, я отвечу ему аналогичным уважением и дам реванш, если его команда на это пойдет.

Условия сделки должны быть справедливыми. Я согласился на его условия, чтобы получить первый бой. Реванш будет другим.

Моя цель заключалась в том, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своем весе. Если этот поединок будет возможен, то я бы хотел подраться с победителем боя Джо Смит — Артур Бетербиев.

Это был бы еще один тест для меня, я бы мог доказать себе, что я лучший в своем дивизионе, и стать абсолютным чемпионом мира», – сказал Бивол.

Бой Бетербиева и Смита пройдет в ночь на 19 июня.

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