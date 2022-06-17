Махачев – Забиту: «Теперь можно никуда не бежать»

Российский легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на решением завершить карьеру.

«Теперь можно спокойно просыпаться утром и никуда не бежать», – написал Махачев в соцсетях.

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед. В последнем поединке Забит на турнире в Москве победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

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