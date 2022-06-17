Тренер Магомедшарипова: «Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него все хорошо в жизни. Он не жалеет о своем решении»

Теги полулегкий вес UFC MMA Забит Магомедшарипов Бокс/MMA/UFC

Мансур Учакаев, тренер российского полулегковеса Забита Магомедшарипова, прокомментировал решение бойца завершить карьеру.

«Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него все хорошо в жизни. У него нет такой проблемы, что нечем заниматься. Я думаю, что Забит не жалеет о своем решении.

Он, наверное, уже не смотрит бои, но знаете, как бывает – когда смотришь, как другие дерутся, то хочется вернуться. Но это у всех бывает.

А так – он давно решил оставить это дело, мы просто официально об этом не объявляли», – сказал тренер.

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