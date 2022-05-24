Боб Арум: «Рассмотрим все препятствия, которые могут стоять на пути к организации боя Фьюри и Нганну»

Промоутер Боб Арум рассказал о сложностях организации боя между чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«На данный момент Нганну травмирован, у него разрыв передней крестообразной связки и они работают над его реабилитацией, поэтому он не будет доступен вплоть до следующего года.

Вот тогда мы посмотрим, есть ли у него контракт с UFC, который не допустит его до боя, или же он свободный агент. Мы рассмотрим все препятствия, которые могут стоять на пути к организации этого боя.

Я никогда не обсуждал этот поединок с Дэйной Уайтом. Забавно, но я никогда в жизни с ним не разговаривал. Я не знаю его позицию по этому бою.

Если у UFC есть определенные права на бойцов, то мы, естественно, будем это уважать. Но сейчас все это немного преждевременно. Нужно будет сесть с Тайсоном Фьюри, пару раз провести совместный ужин и выслушать его мысли на этот счет», – сказал Арум.

Бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 277 (The Pivot Podcast)

Фрэнсис Нганну: «Бой с Фьюри должен быть частью нового контракта с UFC»