Фьюри опроверг слова, что вернется в бокс ради боя с Усиком или Джошуа: «Я остаюсь на пенсии»

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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слова промоутера Боба Арума, который заявил, что британец примет окончательное решение о карьере после боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Я прочитал, что должен возобновить карьеру. Для меня это новость. Я остаюсь на пенсии», – сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеру в апреле после победы над Диллианом Уайтом.

Реванш Усика и Джошуа запланирован 23 июля в Саудовской Аравии.

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