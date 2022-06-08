Фьюри опроверг слова, что вернется в бокс ради боя с Усиком или Джошуа: «Я остаюсь на пенсии»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слова промоутера Боба Арума, который заявил, что британец примет окончательное решение о карьере после боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«Я прочитал, что должен возобновить карьеру. Для меня это новость. Я остаюсь на пенсии», – сказал Фьюри.
Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеру в апреле после победы над Диллианом Уайтом.
Реванш Усика и Джошуа запланирован 23 июля в Саудовской Аравии.
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