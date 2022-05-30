Том Аспиналл: «Поставил бы на то, что Фьюри переедет Нганну, но у Фрэнсиса хорошие шансы»

Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл дал прогноз на возможный бой между чемпионом дивизиона Фрэнсисом Нганну и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Кто откажется посмотреть такой бой? Я хотел бы, чтобы он прошел в ММА-перчатках. Я буду болеть за Тайсона, но я понимаю, что Фрэнсис невероятно опасен в маленьких перчатках.

Фьюри если и мог проиграть кому-то в боксе, то только Деонтею Уайлдеру, у которого весьма специфичный стиль. У Фрэнсиса тоже нестандартный стиль.

Если мы слегка изменим правила и дадим бойцам маленькие перчатки, то у Нганну будут гораздо более высокие шансы на победу.

Поставил бы на то, что Фьюри переедет Нганну, но у Фрэнсиса хорошие шансы. Я не удивлюсь, если он победит. Фрэнсис бьет как грузовик, так что неизвестно, как все сложится.

Когда бой проходит в маленьких перчатках, все кардинально меняется. Ты никогда не знаешь, что ожидать», – сказал Аспиналл.

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