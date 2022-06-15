Тайсон Фьюри хочет устроить выставочные поединки с Майком Тайсоном или Ленноксом Льюисом

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о намерении провести выставочные поединки с легендами бокса.

«Это ненастоящие бои, но с развлекательным фактором. Не профессиональный бокс, а чистое развлечение, как в голливудском стиле.

В выставочном поединке ты можешь драться с бойцами прошлых эпох, знаменитостями и вообще с кем угодно. Он и отличается от обычного тем, что ты выходишь не побеждать или проигрывать, а получать удовольствие, хорошо провести время и устроить шоу для фанатов.

Я стремлюсь подраться с , , Фрэнком Бруно, «Скалой» Дуэйном Джонсоном. Это было бы фантастически.

Ты никогда не знаешь, с кем будешь драться на одном из таких шоу, но я надеюсь, что сделаю это в ближайшем будущем», – сказал Фьюри.

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