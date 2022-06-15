Тайсон Фьюри хочет устроить выставочные поединки с Майком Тайсоном или Ленноксом Льюисом

Теги Майк Тайсон Леннокс Льюис тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о намерении провести выставочные поединки с легендами бокса.

«Это ненастоящие бои, но с развлекательным фактором. Не профессиональный бокс, а чистое развлечение, как в голливудском стиле.

В выставочном поединке ты можешь драться с бойцами прошлых эпох, знаменитостями и вообще с кем угодно. Он и отличается от обычного тем, что ты выходишь не побеждать или проигрывать, а получать удовольствие, хорошо провести время и устроить шоу для фанатов.

Я стремлюсь подраться с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом, Фрэнком Бруно, «Скалой» Дуэйном Джонсоном. Это было бы фантастически.

Ты никогда не знаешь, с кем будешь драться на одном из таких шоу, но я надеюсь, что сделаю это в ближайшем будущем», – сказал Фьюри.

Фьюри опроверг слова, что вернется в бокс ради боя с Усиком или Джошуа: «Я остаюсь на пенсии»

Владимир Кличко: «Думал отметить в соцсетях Тайсона Фьюри и написать: «Последний танец?»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные