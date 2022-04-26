Чейл Соннен про уход Фьюри: «Он напоминает мне Хабиба. Некоторым людям можно поверить на слово, так ведь?»

Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал решение чемпиона WBC в тяжелом весе завершить карьеру после боя с .

«Думаю, что он реально ушел. Я скажу вам, что у вас никогда не будет более крупного боя, чем твой камбэк.

Не твой первый мэйн-ивент, не первый бой, который показали по телевизору, и даже не титульник. Самым большим будет камбэк. Но ты не можешь устроить камбэк, пока не уйдешь.

Своим уходом и тем, как он проживает свою жизнь, Фьюри мне напоминает . Некоторым людям можно поверить на слово, так ведь? Для них это другое, их слово к чему-то обязывает. У всех есть право поменять мнение. Хабиб мог бы вернуться, но не называйте его лжецом», – сказал Соннен.

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