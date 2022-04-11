Дэйна Уайт: «Что происходит с Забитом? У меня нет ни малейшего представления»

Президент UFC Дэйна Уайт после UFC 273 ответил на вопрос о планах российского полулегковеса .

«Что происходит с Забитом? Я не знаю, не знаю ответа на этот вопрос. Я с ним не разговаривал.

Матчмейкеры должны знать, а у меня нет ни малейшего представления», – сказал Уайт.

Магомедшарипов не дрался с ноября 2019 года, когда победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

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