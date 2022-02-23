Забит выложил фото с Федором Емельяненко: «Единицы могут быть легендами»

Полулегковес UFC Забит Магомедшарипов поделился с подписчиками фотографией с легендой ММА Федором Емельяненко.

«Популярным в наше время стать не трудно. Быть легендой могут единицы», – подписал Забит пост в Инстаграме.

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Напомним, что Магомедшарипов не выступает в UFC с ноября 2019 года. Представители бойца заявляют, что простой связан с проблемами со здоровьем Забита. На его счету 6 боев и 6 побед в сильнейшем промоушене мира.

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