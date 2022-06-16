Кудряшов – о видео Исмаилова: «Хороший блогер и шутки у него смешные»

Российский боксер отреагировал на видео , в юмористической манере показавшего, как он собирается нокаутировать Дмитрия.

В ответ Кудряшов назвал Магомеда хорошим шутником, припомнив ему бой против Оланреваджу Дуродолы, который заявил, что перед боем с Исмаиловым ему дали 16-унцовые перчатки, а не 10-унцовые, о чем договаривались до поединка.

«Хороший блогер и шутки у него смешные. Даже если блогер попросит «легендарного промоутера» не бить его сильно, надеть самые большие и безопасные 20-унцовые перчатки, то блестящая лысая голова не выдержит эти перегрузки, он же не боксерский мешок, он – блогер», – написал Кудряшов в соцсетях.

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