Кудряшов нокаутировал Вагабова за 50 секунд. В финале гран-при PRAVDA Дмитрий подерется с Дациком

Теги Вячеслав Дацик Дмитрий Кудряшов бокс Pravda Fighting Championship Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялся вечер боев, главным событием которого стал поединок по правилам бокса между Дмитрием Кудряшовым и Вагабом Вагабовым.

Это был полуфинальный поединок гран-при PRAVDA за право побиться в финале соревнования против Вячеслава Дацика.

Убедительную победу нокаутом на первой минуте боя одержал Кудряшов.

Вагабов – о Дацике: «Он шерсть и рыжая коза, потому что чморил Перса»

Кудряшов – о поединке Дацика и Емельяненко: «Вы видели, в каком Александр состоянии? Выпускать его бой – преступление»

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