Кудряшов нокаутировал Вагабова за 50 секунд. В финале гран-при PRAVDA Дмитрий подерется с Дациком

В Москве состоялся вечер боев, главным событием которого стал поединок по правилам бокса между и Вагабом Вагабовым.

Это был полуфинальный поединок гран-при PRAVDA за право побиться в финале соревнования против .

Убедительную победу нокаутом на первой минуте боя одержал Кудряшов.

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