Исмаилов бросил вызов Кудряшову: «Если он осмелится сделать вес, то запомнит мое имя на всю оставшуюся жизнь»

Российский средневес сообщил, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом мира по боксу .

«Он — хороший боксер. И если Кудряшов осмелится сделать вес 90 кг (в этом весе я боксировал с его бывшим оппонентом, который проделал в нем дыры), он запомнит мое имя на всю оставшуюся жизнь», – написал Исмаилов в социальных сетях.

Президент промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов, организовавший бой Кудряшова и Вагаба Вагабова, усомнился, что Дмитрий сделает вес.

«Сделает – пирожков меньше кушать надо», – добавил Исмаилов.

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