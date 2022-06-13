Кудряшов считает, что Усик побил бы Фьюри: «Тайсон не выглядит прочным»

Теги тяжелый вес Стив Каннингем Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри – необычный, пластичный, у него большие габариты, но он не выглядит таким прочным.

Тот же крузер Стив Каннингем сажал его на настил ринга. У Усика есть навыки, умения, за счет которых он может донести удар до подбородка Фьюри.

При всех плюсах Фьюри я вижу победителем в этом противостоянии Усика», – сказал россиянин.

Тайсон Фьюри уверен, что благодаря куннилингусу накачал челюсть, а мастурбация повысила тестостерон. Это возможно?

Усик против Фьюри – возможно, главное спортивное событие года. Это круче даже боя Хабиба с Конором  

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