Исмаилов показал, как собирается нокаутировать Дмитрия Кудряшова

Российский боец ММА Магомед Исмаилов записал видео, где показал, как собирается боксировать с .

При этом Магомед исполнил роли себя, нокаутирующего соперника, и роль Кудряшова, падающего в нокаут.

«Как пройдет бой с Кудряшовым? А кто это? А! Который случайно попал по Вагабову? Давай покажу», – сказал Исмаилов в видеоролике.

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