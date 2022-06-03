Исмаилов – о рехабе Емельяненко: «Новости хорошие есть, дальше посмотрим»

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на решение лечь в клинику, чтобы восстановиться от последствий запоя.

«Он сейчас в реабилитационном центре, восстанавливается. Давайте немного подождем и посмотрим, как все будет складываться.

Но начало хорошее – реабилитационный центр и так далее. Так что новости хорошие есть, а как оно пойдет дальше, давайте посмотрим», – сказал Магомед.

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