Отец Тайсона Фьюри: «Если сын останется на пенсии, то Уайлдер заберет все пояса»

Отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Джон Фьюри назвал главного претендента на звание абсолютного чемпиона мира, если его сын не вернется в ринг.

«Нет никого, кто бы мог сравниться с Тайсоном. Диллиан Уайт – хороший боец, который может на равных драться с любым тяжеловесом, но он не смог сравниться с моим сыном.

Если Тайсон останется на пенсии, то я вижу, что заберет все пояса. Сомневаюсь, что другие бойцы смогут справиться с силой Уайлдера», – считает Фьюри-старший.

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