Фьюри – о реванше Усика и Джошуа: «Я бы даже в своем городе не пошел на бой этих бомжей»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сказал, что не ждет ничего выдающегося от второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Даже если бы бой проходил в моем городе, я бы не пошел смотреть, как дерутся два этих бомжа.

Если хотите увидеть, как бьется настоящий мужчина, приходите с 500 миллионами, и это будет как в игре Donkey Kong», – сказал боксер.

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