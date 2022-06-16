Фьюри – о реванше Усика и Джошуа: «Я бы даже в своем городе не пошел на бой этих бомжей»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сказал, что не ждет ничего выдающегося от второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«Даже если бы бой проходил в моем городе, я бы не пошел смотреть, как дерутся два этих бомжа.
Если хотите увидеть, как бьется настоящий мужчина, приходите с 500 миллионами, и это будет как в игре Donkey Kong», – сказал боксер.
Тайсон Фьюри: «У Джошуа нет ничего, чтобы победить Усика»
Тайсон Фьюри: «Хотите, чтобы я возобновил карьеру, — придется заплатить полмиллиарда»