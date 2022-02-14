Тайсон Фьюри: «Действительно ли публика требует моего боя с Усиком, который не разговаривает на английском»

Теги Леннокс Льюис тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Действительно ли публика требует моего боя с украинцем, который не разговаривает на английском, с иностранцем или же она требует крупнейшего британского противостояния со времен поединка Льюис – Бруно?

Я бы сказал, что мой бой с Джошуа – лучший вариант для болельщиков», – сказал Фьюри.

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