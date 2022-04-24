Леннокс Льюис: «Верю, что Фьюри захочет стать абсолютным чемпионом»

Бывший чемпион мира прокомментировал решение чемпиона WBC в тяжелом весе (32-0-1, 23 КО) завершить карьеру после победы над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

«Фьюри находится на пике своей карьеры, он самый лучший боксер тяжелого веса в мире. Ничто его не остановит.

Он отдохнет и вернется к нам. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет... Думаю, Фьюри вернется в ринг, я верю, что он захочет стать абсолютным чемпионом.

Фьюри всегда меня ошеломлял. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был отличный аперкот.

Я не думал, что стойка левшей от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Диллиан распрямлялся, а Фьюри двигался из стороны в сторону. Это открыло Уайта для апперкота. Он пытался умерить джеб Тайсона. Фьюри быстро это понял и выбросил апперкот», – сказал Льюис.

Фьюри нокаутировал в 6-м раунде.

Тайсон Фьюри – о победе над Уайтом: «Сегодня Диллиан встретил великого спортсмена»

Тайсон Фьюри: «Обещал жене, что третий бой с Уайлдером будет последним, но очень хотел выступить на «Уэмбли»