Владимир Кличко: «Думал отметить в соцсетях Тайсона Фьюри и написать: «Последний танец?»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе признался, что недавно задумывался о повторном поединке против Тайсона Фьюри.

Британец и украинец встречались в ринге в 2015 году, тогда сильнее оказался Фьюри.

«Если честно, я думал, что мне следует отметить Тайсона Фьюри в соцсетях и написать: «Последний танец?»

Поскольку он планирует завершить карьеру, и мы должны были провести реванш, я думал об этом», – сказал Кличко-младший.

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