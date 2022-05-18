Владимир Кличко: «Думал отметить в соцсетях Тайсона Фьюри и написать: «Последний танец?»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко признался, что недавно задумывался о повторном поединке против Тайсона Фьюри.

Британец и украинец встречались в ринге в 2015 году, тогда сильнее оказался Фьюри.

«Если честно, я думал, что мне следует отметить Тайсона Фьюри в соцсетях и написать: «Последний танец?»

Поскольку он планирует завершить карьеру, и мы должны были провести реванш, я думал об этом», – сказал Кличко-младший.

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