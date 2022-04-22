Льюис про бой Усик – Джошуа: «Два неуловимых парня будут боксировать друг с другом. Кто же победит?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис дал прогноз на возможный бой между Тайсоном Фьюри и .

«Бой за звание абсолютного чемпиона с участием будет самым крупным. Сейчас он лидер дивизиона и находится на вершине.

Безусловно, поединок Фьюри против Усика будет большим. Дело в том, что Усик – левша, который очень хорошо двигается, и он неуловимый.

Поэтому два неуловимых парня будут боксировать друг с другом. Кто же победит?» – сказал Льюис.

23 апреля Фьюри проведет защиту пояса WBC в тяжелом весе в бою с Диллианом Уайтом.

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