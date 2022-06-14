Федор про выступление в лиге Хабиба: «Не знаю, почему он так сказал. Со мной никто не связывался»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко отреагировал на слухи о проведении боя в лиге Eagle FC, которая принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе .

Ранее Нурмагомедов сообщал, что ведет переговоры с Емельяненко о бое с Джуниором Дос Сантосом в своем промоушене.

«Переговоров не было. Не знаю, почему Хабиб сказал так, но со мной никто не связывался. Я также говорил со Скоттом Кокером», – сказал Емельяненко.

Последний бой Емельяненко провел на турнире Bellator 269, где победил в первом раунде Тимоти Джонсона.

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