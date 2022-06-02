Алистар Оверим: «Бой с Федором Емельяненко меня не сильно интересует»

Ветеран ММА Алистар Оверим рассказал, почему не хочет драться с .

«Я еще не завершал карьеру. Могу провести один или два боя — посмотрим. У меня запланирован поединок с Бадром Хари, а там посмотрим.

Я уважаю Федора, но он мало дрался в последнее время. Мне не кажется правильным драться с тем, кто давно не выходил в октагон.

Я бы не сказал, что этот бой меня сильно интересует, но посмотрим. Я думаю, что поединок с Федором может состояться. Подобные вещи происходят очень быстро», – сказал Оверим.

Оверим и Бадр Хари проведут третий бой по правилам кикбоксинга 8 октября в главном событии турнира Glory Collision 4.

Федор: «У Оверима несколько поражений подряд. Он не был предложен как реальная кандидатура»

Алистар Оверим: «Я должен завершить карьеру в течение полутора лет»