Федор – о бое с Дос Сантосом: «Скотту Кокеру и мне этот поединок не интересен»

Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко заявил, что не заинтересован в поединке с Джуниором Дос Сантосом под эгидой Eagle FC.

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с . Прежде всего из-за его поражения», – признался Емельяненко-старший.

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