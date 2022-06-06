Федор – о бое с Дос Сантосом: «Скотту Кокеру и мне этот поединок не интересен»

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Топовый тяжеловес Bellator Федор Емельяненко заявил, что не заинтересован в поединке с Джуниором Дос Сантосом под эгидой Eagle FC.

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором Дос Сантосом. Прежде всего из-за его поражения», – признался Емельяненко-старший.

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