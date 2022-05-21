Йорган Де Кастро: «Позвольте мне подраться с Федором Емельяненко. Готов подписать контракт хоть завтра»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Джуниор Дос Сантос Bellator EFC Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Йорган Де Кастро заявил, что хочет подраться с россиянином Федором Емельяненко.

На турнир Eagle FC 47 в Майами Де Кастро победил Джуниора Дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде.

«Плечо Дос Сантоса хрустнуло, я не мог этого не заметить. Можно было воспользоваться этим, пойти в атаку, но я порядочный человек и понимаю, что его ждет его семья.

При всем уважении я прошу вас позволить мне подраться с Федором Емельяненко. Если есть возможность договориться с Bellator, я хочу встретиться с Федором. Я готов подписать контракт хоть завтра», – сказал Де Кастро.

Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса по-прежнему реален. Джуниор выглядел потрясающе, несмотря на поражение»

Дос Сантос проиграл Де Кастро на Eagle FC 47, получив травму

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