Йорган Де Кастро: «Позвольте мне подраться с Федором Емельяненко. Готов подписать контракт хоть завтра»

Тяжеловес Йорган Де Кастро заявил, что хочет подраться с россиянином .

На турнир Eagle FC 47 в Майами Де Кастро победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Плечо Дос Сантоса хрустнуло, я не мог этого не заметить. Можно было воспользоваться этим, пойти в атаку, но я порядочный человек и понимаю, что его ждет его семья.

При всем уважении я прошу вас позволить мне подраться с Федором Емельяненко. Если есть возможность договориться с , я хочу встретиться с Федором. Я готов подписать контракт хоть завтра», – сказал Де Кастро.

Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса по-прежнему реален. Джуниор выглядел потрясающе, несмотря на поражение»

Дос Сантос проиграл Де Кастро на Eagle FC 47, получив травму