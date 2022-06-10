Александр Емельяненко про отношения с братом Федором: «В последние месяцы конфликтов не было»

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Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как относится к желанию брата Федора продолжать драться в 45 лет.

«Были ли конфликты с братом в последние месяцы? Нет, не было. Мое отношение к его желанию драться на высшем уровне в 45 лет?

Если здоровье позволяет и есть мотивация — почему нет? Это дело, которому он посвятил всю жизнь, и ему за это хорошо платят», – сказал Александр.

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