Генри Сехудо: «Я уважаю Шевченко, но систему оценки боев в UFC надо улучшать»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо остался недоволен результатом поединка между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос.
На UFC 275 в Сингапуре чемпионка наилегчайшего дивизиона победила раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49-46.
«Я люблю Валентину, я ее фанат. Но систему оценки боев надо улучшать, чтобы в нашем спорте все было по-честному. 49-46?!» – написал Сехудо.
Американец также опубликовал видео свое реакции на вердикт судей, где назвал решение «ограблением».
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