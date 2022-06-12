Генри Сехудо: «Я уважаю Шевченко, но систему оценки боев в UFC надо улучшать»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Валентина Шевченко UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо остался недоволен результатом поединка между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос.

На UFC 275 в Сингапуре чемпионка наилегчайшего дивизиона победила раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49-46.

«Я люблю Валентину, я ее фанат. Но систему оценки боев надо улучшать, чтобы в нашем спорте все было по-честному. 49-46?!» – написал Сехудо.

Американец также опубликовал видео свое реакции на вердикт судей, где назвал решение «ограблением».

Тайла Сантос: «Не могу жаловаться на решение судей в бою с Шевченко»

Стерлинг про победу Шевченко над Сантос: «Мне нужно смотреть этот бой трезвым, потому что я в замешательстве»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные