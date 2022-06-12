Генри Сехудо: «Я уважаю Шевченко, но систему оценки боев в UFC надо улучшать»

Бывший чемпион в двух весовых категориях остался недоволен результатом поединка между и Тайлой Сантос.

На UFC 275 в Сингапуре чемпионка наилегчайшего дивизиона победила раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49-46.

«Я люблю Валентину, я ее фанат. Но систему оценки боев надо улучшать, чтобы в нашем спорте все было по-честному. 49-46?!» – написал Сехудо.

Американец также опубликовал видео свое реакции на вердикт судей, где назвал решение «ограблением».

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