Валентина Шевченко: «Сантос меня ничем не удивила. Она дралась достаточно пассивно»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала победу над Тайлой Сантос.

На UFC 275 в Сингапуре Шевченко одержала победу раздельным решением судей.

«Я сделала все, что была должна. Это был достаточно тяжелый поединок для меня, это был вызов. Мы отбились все пять раундов, и это именно то, чего я хотела.

Я хотела соперницу, которая не сдастся при первых же трудностях, которая будет драться до конца, потому что только в таком поединке можно продемонстрировать, из чего ты сделан, показать свой характер, настрой и взять победу.

Сантос билась в своем стиле, так же, как и всегда. Она меня ничем не удивила, и ни в одной позиции, даже когда забрала мою спину, я не чувствовала угрозы. Таких моментов не было.

Более того, она билась достаточно пассивно, потому что даже в позиции, когда она была у меня на спине, я атаковала ее, чувствовала силу своих ударов», – сказала Шевченко.

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

Тайла Сантос: «Не могу жаловаться на решение судей в бою с Шевченко»