Валентина Шевченко назвала следующих соперниц: «Мне кажется, фанаты захотят увидеть бой с Мишей Тейт»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко назвала вероятных соперниц после победы над Тайлой Сантос на UFC 275.

«В июле у нас в дивизионе состоится потрясающий бой между Лорен Мерфи и Мишей Тейт, и если Миша одержит победу в этом поединке, мне кажется, фанаты захотят это увидеть, и мы могли бы с ней возглавить номерное шоу в конце года. Это было бы здорово.

Если выиграет Лорен, я бы рассмотрела возможность реванша, но не так скоро. В этом случае я бы сначала провела бой с победительницей поединка между Джулианной и Амандой в легчайшем весе», – сказала Шевченко.

Валентина Шевченко: «Сантос меня ничем не удивила. Она дралась достаточно пассивно»

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов