Генри Сехудо: «Хабибу надо было подняться в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом»

Теги UFC MMA Генри Сехудо полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, почему хотел увидеть Хабиба Нурмагомедова в полусреднем дивизионе.

«Хамзат Чимаев побеждает, доминируя. Он верит в свою борьбу и одержим драками. У него нет детей, поэтому он посвящает себя делу.

Цель Чимаева — стать величайшим бойцом всех времен, уйти с двумя или тремя титулами. Вот почему я хотел, чтобы Хабиб поднялся в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом», – считает Сехудо.

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