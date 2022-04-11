Генри Сехудо: «Хабибу надо было подняться в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом»

Бывший чемпион в двух весовых категориях рассказал, почему хотел увидеть в полусреднем дивизионе.

побеждает, доминируя. Он верит в свою борьбу и одержим драками. У него нет детей, поэтому он посвящает себя делу.

Цель Чимаева — стать величайшим бойцом всех времен, уйти с двумя или тремя титулами. Вот почему я хотел, чтобы Хабиб поднялся в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом», – считает Сехудо.

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