Сен-Пьер – о возможной схватке с Хабибом по грэпплингу: «Почему бы и нет?»

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер признался, что не против провести схватку по правилам грэпплинга против .

«Я не знаю. Я имею в виду, послушайте, если это будет хорошо организовано… Если есть какое-то мероприятие, которое хорошо организовано, промоушен-новичок или что-то в этом роде, то может быть, почему бы и нет?

Я все еще в мире развлечений. Я в отличной форме. Я до сих пор тренируюсь как профессиональный спортсмен.

Даже некоторые ребята иногда говорят мне: «Эй, готовишься к камбэку?» Я такой: «Нет, мне 40 лет», – сказал канадский спортсмен, завершивший карьеру бойца в 2017 году.

Сен-Пьер намекнул на возможный бой в 2022 году: «Это может быть благотворительность или что-то в этом роде»

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