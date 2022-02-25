Арман Царукян: «Федор и Хабиб не добились тех результатов, которые были у Сен-Пьера»

Российский боец UFC Арман Царукян назвал лучшего бойца в истории ММА.

«Лучший боец ММА в истории, наверное, . Симпатизирую ему как человеку. Он провел очень много защит, умел драться как в стойке, так и партере. Для меня это самый уникальный боец.

Почему не стандартный ответ или ? Просто они не добились тех результатов, которые были у Сен-Пьера. Мы же говорим о лучшем бойце в истории», – сказал Царукян.

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