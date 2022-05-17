Жорж Сен-Пьер: «Пэдди Пимблетт станет большой звездой. Только небо – предел для этого парня»

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался относительно британского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Я познакомился с ним в Англии. Он очень харизматичный парень. Чтобы быть успешным в этом бизнесе, вам нужно не только обладать навыками, но и быть харизматичным.

Многие бойцы считают, что для этого нужно использовать треш-ток, подражая Конору Макгрегору, но вам необязательно это делать. Я продавал много платных трансляций, потому что был настоящим и всегда оставался тем, кто я есть.

Думаю, что Пэдди тоже настоящий. Он очень харизматичный, у него необычный стиль. Мне действительно нравится смотреть его бои.

Я думаю, что он станет большой звездой, только небо — предел для этого парня», – сказал Сен-Пьер.

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