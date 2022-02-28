Махачев – Усману: «Может быть, Хабиб вернется, и он уже не легковес»

Легковес UFC Ислам Махачев после победы над Бобби Грином пообщался с чемпионом полусреднего веса .

«Идет много разговоров о том, что ты — второе пришествие . И пока Хабиб тренировался, он был безусловно лучшим. Но Хабиб больше не выступает. Как теперь выглядят ваши совместные тренировки?» – спросил Махачева Усман.

«Теперь я не могу с ним тягаться. Может быть, у тебя что-то получится — вы ведь теперь в одной весовой категории, и тебе стоит об этом побеспокоиться.

Может быть, он вернется, брат, и он уже не легковес. Он будет полусредневесом, можно не сомневаться», – сказал Махачев.

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