Махачев – Усману: «Может быть, Хабиб вернется, и он уже не легковес»

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Легковес UFC Ислам Махачев после победы над Бобби Грином пообщался с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом.

«Идет много разговоров о том, что ты — второе пришествие Хабиба Нурмагомедова. И пока Хабиб тренировался, он был безусловно лучшим. Но Хабиб больше не выступает. Как теперь выглядят ваши совместные тренировки?» – спросил Махачева Усман.

«Теперь я не могу с ним тягаться. Может быть, у тебя что-то получится — вы ведь теперь в одной весовой категории, и тебе стоит об этом побеспокоиться.

Может быть, он вернется, брат, и он уже не легковес. Он будет полусредневесом, можно не сомневаться», – сказал Махачев.

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