Президент Союза ММА России Габдуллин: «Федор был, остается и останется моим другом»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал решение покинуть пост председателя наблюдательного совета организации.

Ранее сообщалось, что Емельяненко ушел из-за разногласий с руководством.

«Я не знаю, что Федор имел в виду касаемо моей политики. В принципе он уже прокомментировал несколько раз это. Я всем искренне заявляю: Федор был, остается и останется моим другом.

Я никогда не забуду все то, что он сделал для меня за многие годы. Я прошел долгий и очень тернистый путь от спортсмена к спортивному функционеру. И я благодарю Федора за доверие, которые он мне оказал.

Мы встречались на чемпионате России по ММА в Астрахани. Федор был почетным гостем. Но у нас, к сожалению, не было много времени, чтобы полноценно пообщаться. Я спешил в аэропорт, а он как раз на финальные поединки приехал.

Я думаю, что мы обязательно встретимся и пообщаемся. Еще раз говорю, что он мой друг, брат и старший товарищ», – сказал Габдуллин.

Федор Емельяненко сцепился с Шлеменко после ухода из Союза ММА и пренебрежительно назвал его блогером. Что происходит?

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